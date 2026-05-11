Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde Bodrum açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, saat 23.29'da kaydedilen sarsıntının yerin 41 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini duyurdu.
Kaynak: AA
Depremin merkez üssü Ege Denizi olarak belirlendi.
Depremin 41,2 kilometre derinlikte ve Muğla'nın Bodrum ilçesine 56,17 kilometre uzaklıkta meydana geldiği belirlendi.