Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Ege Denizi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem

AFAD, Ege Denizi'nde saat 16:24'te 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Güncel
  • 12.08.2024 16:53
  • Giriş: 12.08.2024 16:53
  • Güncelleme: 12.08.2024 16:55
Kaynak: Haber Merkezi
Ege Denizi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: AA

Ege Denizi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde saat 16.24'te 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 14,59 kilometre derinlikte meydana geldiği kaydedildi.

BirGün'e Abone Ol