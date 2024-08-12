Ege Denizi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem
AFAD, Ege Denizi'nde saat 16:24'te 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Ege Denizi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde saat 16.24'te 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 14,59 kilometre derinlikte meydana geldiği kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 12, 2024
Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2024-08-12
Saat:16:24:52 TSİ
Enlem:40.32694 N
Boylam:23.81528 E
Derinlik:14.59 km
Detay:https://t.co/6S5EKBOA0P@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi