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Ege Denizi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem

AFAD, Ege Denizi'nde saat 09:22'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Güncel
  • 22.09.2024 12:17
  • Giriş: 22.09.2024 12:17
  • Güncelleme: 22.09.2024 12:19
Kaynak: Haber Merkezi
Ege Denizi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde saat 09.22'de 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 8.68 kilometre derinlikte meydana geldiği kaydedildi.

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