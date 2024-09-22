Ege Denizi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem
AFAD, Ege Denizi'nde saat 09:22'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Ege Denizi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde saat 09.22'de 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 8.68 kilometre derinlikte meydana geldiği kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 22, 2024
Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2024-09-22
Saat:11:47:21 TSİ
Enlem:40.15139 N
Boylam:23.99833 E
Derinlik:8.68 km
Detay:https://t.co/td7zVzUDrW@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi