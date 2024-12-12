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Ege Denizi'nde 4,4 büyüklüğünde deprem

AFAD, Çanakkale’nin Eceabat ilçesi açıklarında Saros Körfezinde 4.4 büyüklüğünde deprem olduğunu bildirdi.

Güncel
  • 12.12.2024 15:03
  • Giriş: 12.12.2024 15:03
  • Güncelleme: 12.12.2024 15:19
Kaynak: AA
Ege Denizi'nde 4,4 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nin Çanakkale Eceabat açıklarında saat 14.34'te 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 25,5 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremin merkez üssünün Çanakkale'nin Eceabat ilçesine 13,52 kilometre uzaklıkta olduğu bildirildi.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Saros Körfezi'nde meydana gelen deprem sonrası Çanakkale'de yürütülen saha taraması neticesinde şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk intikal etmemiştir" ifadesini kullandı.

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