Ege Denizi'nde 4,4 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde saat 08.36'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak: Haber Merkezi
Ege Denizi'nde saat 08.36'da 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.36'da merkez üssü Ege Denizi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 30, 2025
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Ege Denizi - [130.48 km] Datça (Muğla)
Tarih:2025-04-30
Saat:08:36:25 TSİ
Enlem:35.665 N
Boylam:26.74611 E
Derinlik:14.57 km
Detay:https://t.co/b5ZX3fvHC5@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Depremin 14,57 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Yaklaşık 2 saat önce de Muğla'nın Marmaris ilçesinde 3,8'lik bir deprem yaşanmıştı.