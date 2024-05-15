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Ege Denizi'nde 4.5 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, saat 07:57'de Ege Denizi'nde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Güncel
  • 15.05.2024 08:25
  • Giriş: 15.05.2024 08:25
  • Güncelleme: 15.05.2024 08:34
Ege Denizi'nde 4.5 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: AA

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Ege Denizi'nde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 07:57'de meydana gelen depremin derinliği 7.9 km olarak ölçüldü.

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