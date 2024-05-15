Ege Denizi'nde 4.5 büyüklüğünde deprem
Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, saat 07:57'de Ege Denizi'nde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Ege Denizi'nde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 07:57'de meydana gelen depremin derinliği 7.9 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) May 15, 2024
MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) https://t.co/osOSaL4ARP
15.05.2024, 07:57:54 TSİ
Büyüklük: 4.5
Derinlik: 7.9 km#Kandilli