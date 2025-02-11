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Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem

AFAD, Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Güncel
  • 11.02.2025 10:08
  • Giriş: 11.02.2025 10:08
  • Güncelleme: 11.02.2025 10:12
Kaynak: Haber Merkezi
Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde saat 09.39'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem, 11,12 kilometre derinlikte meydana geldi.

Ege Denizi'nde saat 08.58'de, 4,7 büyüklüğünde, dün akşam da 5,2 büyüklüğünde depremler yaşanmıştı.

Ege Denizinde 4,7 büyüklüğünde deprem
Ege Denizinde 5,2 büyüklüğünde deprem
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