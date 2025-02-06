Ege Denizi'nde 4.6 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4.6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Saat 05:54'te gerçekleşen depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.