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Ege Denizi'nde 4.6 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde, saat 05:54'te 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Güncel
  • 06.02.2025 05:49
  • Giriş: 06.02.2025 05:49
  • Güncelleme: 06.02.2025 06:11
Kaynak: AA
Ege Denizi'nde 4.6 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: AA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4.6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Saat 05:54'te gerçekleşen depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

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