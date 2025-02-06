Ege Denizi'nde 4.6 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde, saat 05:54'te 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak: AA
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4.6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Saat 05:54'te gerçekleşen depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 6, 2025
Büyüklük:4.6 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-02-06
Saat:05:54:21 TSİ
Enlem:36.65472 N
Boylam:25.6525 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/tvZe9JDPOU@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi