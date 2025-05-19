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Ege Denizi'nde 4.6 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde saat 03:23'te 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Güncel
  • 19.05.2025 05:49
  • Giriş: 19.05.2025 05:49
  • Güncelleme: 19.05.2025 06:19
Ege Denizi'nde 4.6 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: AA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi'nde 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 03:23'te meydana gelen depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

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