Ege Denizi'nde 4.6 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde saat 03:23'te 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi'nde 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Saat 03:23'te meydana gelen depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 19, 2025
Büyüklük:4.6 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-05-19
Saat:03:23:19 TSİ
Enlem:38.72028 N
Boylam:23.27639 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/ERv7kLxwaD@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi