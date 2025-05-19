Ege Denizi'nde 4.6 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi'nde 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 03:23'te meydana gelen depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.