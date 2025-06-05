Ege Denizi'nde 4.6 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08:18’de merkez üssü Ege Denizi olan 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine 61,27 kilometre mesafedeki depremin, yerin 12,61 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.