Ege Denizi'nde 4.6 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde saat 08:18’de 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08:18’de merkez üssü Ege Denizi olan 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine 61,27 kilometre mesafedeki depremin, yerin 12,61 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 5, 2025
Büyüklük:4.6 (Mw)
Yer:Ege Denizi - [61.27 km] Gökçeada (Çanakkale)
Tarih:2025-06-05
Saat:08:18:39 TSİ
Enlem:40.11444 N
Boylam:24.98917 E
Derinlik:12.61 km
Detay:https://t.co/Z05BHnt3wl@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi