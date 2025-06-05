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Ege Denizi'nde 4.6 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde saat 08:18’de 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Güncel
  • 05.06.2025 08:32
  • Giriş: 05.06.2025 08:32
  • Güncelleme: 05.06.2025 08:46
Ege Denizi'nde 4.6 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: AA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08:18’de merkez üssü Ege Denizi olan 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine 61,27 kilometre mesafedeki depremin, yerin 12,61 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

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