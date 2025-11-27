Ege Denizi'nde 4.6 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi açıklarında Richter ölçeğine göre 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 03:08'de, merkez üssü Ege Denizi açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin 8,73 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.