Ege Denizi'nde 4.6 büyüklüğünde deprem

AFAD’ın verilerine göre saat 03:08’de Ege Denizi açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 8.73 km olarak ölçüldü.

  • 27.11.2025 04:41
  • Giriş: 27.11.2025 04:41
  • Güncelleme: 27.11.2025 05:06
Ege Denizi açıklarında Richter ölçeğine göre 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 03:08'de, merkez üssü Ege Denizi açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin 8,73 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

