Ege Denizi'nde 4.6 büyüklüğünde deprem
AFAD’ın verilerine göre saat 03:08’de Ege Denizi açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 8.73 km olarak ölçüldü.
Ege Denizi açıklarında Richter ölçeğine göre 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 03:08'de, merkez üssü Ege Denizi açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin 8,73 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 27, 2025
Büyüklük:4.6 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-11-27
Saat:03:08:54 TSİ
Enlem:35.77333 N
Boylam:24.99222 E
Derinlik:8.73 km
Detay:https://t.co/jIyP00Wgpn@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi