Ege Denizi'nde 4.6 büyüklüğünde deprem: Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08:18’de merkez üssü Ege Denizi olan 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine 61,27 kilometre mesafedeki depremin, yerin 12,61 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından depreme ilişkin açıklama yaptı.

Görür X'ten (Twitter) yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Ege Denizi’nde 4,8 deprem oldu. Bu deprem KAF’ın kuzey kolu, yani İstanbul’da deprem beklediğimiz kolun üzerinde. Stres dağılımını etkileyebilir. Geçmiş olsun."