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Ege Denizi'nde 4.7 büyüklüğünde deprem

AFAD'ın aktardığına göre, Ege Denizi'nde saat 10.22'de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Güncel
  • 02.02.2025 10:56
  • Giriş: 02.02.2025 10:56
  • Güncelleme: 02.02.2025 11:02
Kaynak: Haber Merkezi
Ege Denizi'nde 4.7 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde 4.7 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini açıkladı.

AFAD'ın aktardığına göre deprem, saat 10.22'de meydana geldi.

Depremin, Muğla'nın Bodrum ilçesine 171,26 kilometre mesafede olduğu ve 6,64 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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