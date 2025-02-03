Ege Denizi'nde 4.7 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11:13'te merkez üssü Ege Denizi olan 4.7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Saat 10:58'de de Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Depremin derinliği 7 km olarak açıklanmıştı.