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Ege Denizi'nde 4.7 büyüklüğünde deprem

AFAD, Ege Denizi'nde saat 11:13'te 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Güncel
  • 03.02.2025 11:38
  • Giriş: 03.02.2025 11:38
  • Güncelleme: 03.02.2025 11:42
Kaynak: AA
Ege Denizi'nde 4.7 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: AA

Ege Denizi'nde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11:13'te merkez üssü Ege Denizi olan 4.7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Saat 10:58'de de Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Depremin derinliği 7 km olarak açıklanmıştı.

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