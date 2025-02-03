Ege Denizi'nde 4.7 büyüklüğünde deprem
AFAD, Ege Denizi'nde saat 11:13'te 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Kaynak: AA
Ege Denizi'nde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11:13'te merkez üssü Ege Denizi olan 4.7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 3, 2025
Büyüklük:4.7 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-02-03
Saat:11:13:11 TSİ
Enlem:36.73694 N
Boylam:25.75444 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/9QrrYgig9p@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Saat 10:58'de de Ege Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
Depremin derinliği 7 km olarak açıklanmıştı.