Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem
AFAD, Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi. Deprem, 15.73 km derinlikte gerçekleşti.
Kaynak: Haber Merkezi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.
AFAD verlerine göre saat 11.34 sıralarında meydana gelen deprem 15.73 km derinlikte gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 13, 2024
Büyüklük:4.8 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2024-12-13
Saat:11:34:06 TSİ
Enlem:40.16528 N
Boylam:23.92278 E
Derinlik:15.73 km
Detay:https://t.co/okG1uY0bbT@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi