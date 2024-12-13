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Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem

AFAD, Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi. Deprem, 15.73 km derinlikte gerçekleşti.

Güncel
  • 13.12.2024 11:48
  • Giriş: 13.12.2024 11:48
  • Güncelleme: 13.12.2024 11:57
Kaynak: Haber Merkezi
Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: AA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD verlerine göre saat 11.34 sıralarında meydana gelen deprem 15.73 km derinlikte gerçekleşti.

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