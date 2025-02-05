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Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde saat 20.47'de 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Güncel
  • 05.02.2025 21:03
  • Giriş: 05.02.2025 21:03
  • Güncelleme: 05.02.2025 21:15
Kaynak: AA
Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem
AA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem, 7 kilometre derinlikte meydana geldi.

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