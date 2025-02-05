Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde saat 20.47'de 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak: AA
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 5, 2025
Büyüklük:4.8 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-02-05
Saat:20:47:26 TSİ
Enlem:36.75306 N
Boylam:25.5875 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/x0O8ix6ebO@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Deprem, 7 kilometre derinlikte meydana geldi.