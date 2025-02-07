Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem
AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi'nde saat 10:16'da 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak: AA
Ege Denizi'nde saat 10:16'da 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4.8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 7, 2025
Büyüklük:4.8 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-02-07
Saat:10:16:08 TSİ
Enlem:36.45472 N
Boylam:25.49417 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/uw5FKswClv@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi