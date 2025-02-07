Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem
AFAD, Ege Denizi'nde saat 18:17 sularında 4.8 büyüklüğünde yeni bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) bildirimine göre merkez üssü Ege Denizi 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 7, 2025
Büyüklük:4.8 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-02-07
Saat:18:17:24 TSİ
Enlem:36.64694 N
Boylam:25.54028 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/vJbmT0fMT7@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.