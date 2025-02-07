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Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem

AFAD, Ege Denizi'nde saat 18:17 sularında 4.8 büyüklüğünde yeni bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Güncel
  • 07.02.2025 18:34
  • Giriş: 07.02.2025 18:34
  • Güncelleme: 07.02.2025 18:40
Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) bildirimine göre merkez üssü Ege Denizi 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

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