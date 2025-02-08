Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde saat 12.00'de 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem 7 kilometre derinlikte meydana geldi.

Bu depremden yaklaşık 25 dakika önce yine AFAD'ın verilerine göre 4,4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Ege Denizi bir süredir aralıklı depremlerle sallanıyor. Dün akşam da 4,8 büyüklüğünde deprem yaşanmıştı.