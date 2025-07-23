Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak: Haber Merkezi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Deprem saat 16.27'de meydana geldi. Yerin 11.38 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, Muğla'nın Bodrum ilçesine 292 kilometre mesafede gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 23, 2025
Büyüklük:4.8 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-07-23
Saat:16:27:01 TSİ
Enlem:36.19417 N
Boylam:24.06278 E
Derinlik:11.38 km
Detay:https://t.co/l4c1PyictU@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi