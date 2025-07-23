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Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Güncel
  • 23.07.2025 16:43
  • Giriş: 23.07.2025 16:43
  • Güncelleme: 23.07.2025 17:03
Kaynak: Haber Merkezi
Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Deprem saat 16.27'de meydana geldi. Yerin 11.38 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, Muğla'nın Bodrum ilçesine 292 kilometre mesafede gerçekleşti.

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