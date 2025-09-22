Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde saat 04:19'da 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 8.99 km olarak ölçüldü.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4.8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 8.99 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 22, 2025
Büyüklük:4.8 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-09-22
Saat:04:19:59 TSİ
Enlem:40.36833 N
Boylam:24.12028 E
Derinlik:8.99 km
Detay:https://t.co/kFz5Yah7Z8@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi