Ege Denizi'nde 4,9 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde saat 14.43'te, 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde meydana gelen depreme ilişkin açıklama yaptı.

Başkanlığın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem, 7 kilometre derinlikte meydana geldi.

Sabah saatlerinde de Ege Denizi'nde 4,7 ve 4,5 büyüklüğünde iki deprem yaşanmıştı.