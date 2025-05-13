Ege Denizi'nde 4.9'luk deprem
Gece saatlerinde Ege Denizi'nde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak: Haber Merkezi
Ege Denizi'nde gece saatlerinde 4,9 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.
AFAD'ın belirlemelerine göre deprem saat 02.30 sularında 7 km derinlikte meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 12, 2025
Büyüklük:4.9 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-05-13
Saat:02:30:12 TSİ
Enlem:36.72917 N
Boylam:25.75611 E
Derinlik:7 km
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