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Ege Denizi'nde 4.9'luk deprem

Gece saatlerinde Ege Denizi'nde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Güncel
  • 13.05.2025 07:24
  • Giriş: 13.05.2025 07:24
  • Güncelleme: 13.05.2025 07:27
Kaynak: Haber Merkezi
Ege Denizi'nde 4.9'luk deprem

Ege Denizi'nde gece saatlerinde 4,9 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.

AFAD'ın belirlemelerine göre deprem saat 02.30 sularında 7 km derinlikte meydana geldi.

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