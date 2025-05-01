Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem
AFAD verilerine göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Depremin derinliği 7.82 kilometre olarak ölçüldü.
Ege Denizin'de 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Ege Denizi olan 4 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.
Verilere göre, saat 13.23'te meydana gelen depremin derinliği 7.82 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 1, 2025
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-05-01
Saat:13:23:48 TSİ
Enlem:40.32028 N
Boylam:23.76722 E
Derinlik:7.82 km
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