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Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem

AFAD verilerine göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Depremin derinliği 7.82 kilometre olarak ölçüldü.

Güncel
  • 01.05.2025 13:55
  • Giriş: 01.05.2025 13:55
  • Güncelleme: 01.05.2025 14:01
Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem

Ege Denizin'de 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Ege Denizi olan 4 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.

Verilere göre, saat 13.23'te meydana gelen depremin derinliği 7.82 kilometre olarak ölçüldü.

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