Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem

Ege Denizin'de 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Ege Denizi olan 4 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.

Verilere göre, saat 13.23'te meydana gelen depremin derinliği 7.82 kilometre olarak ölçüldü.