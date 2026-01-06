Giriş / Abone Ol
Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem

AFAD, Ege Denizi'nde saat 14:28'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Güncel
  • 06.01.2026 14:35
  • Giriş: 06.01.2026 14:35
  • Güncelleme: 06.01.2026 14:40
Kaynak: Haber Merkezi
Ege Denizi'nde Çanakkale Ayvacık açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde Çanakkale Ayvacık açıklarında saat 14:28'de 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 17.49 kilometre derinlikte meydana geldiği kaydedildi.

