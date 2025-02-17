Ege Denizi'nde 5.0 büyüklüğünde deprem
AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi'nde saat 10:49'da 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ege Denizi'nde saat 10:49'da 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 5.0 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 17, 2025
Büyüklük:5.0 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-02-17
Saat:10:49:47 TSİ
Enlem:36.52222 N
Boylam:25.57194 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/7YucuVkkj6@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi