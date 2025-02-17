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Ege Denizi'nde 5.0 büyüklüğünde deprem

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi'nde saat 10:49'da 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Güncel
  • 17.02.2025 11:16
  • Giriş: 17.02.2025 11:16
  • Güncelleme: 17.02.2025 11:18
Ege Denizi'nde 5.0 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: AA

Ege Denizi'nde saat 10:49'da 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 5.0 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

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