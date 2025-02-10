Ege Denizi'nde 5,2 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde saat 23.16'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde saat 23.16'da 5,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Sarsıntının merkez üssünün, Muğla'nın Bodrum ilçesine 160.66 kilometre uzaklıkta olduğu, depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.

Ege'de 28 Ocak'tan bu yana yüzlerce deprem meydana geldi. Yunanistan hükümeti teyakkuza geçerken depremlerin yanardağ kökenli değil sismik olduğu açıklandı. Öte yandan hazırlanan raporlarda söz konusu depremlerin volkanik hareketliliğe yol açma ihtimali olduğu da bildirildi.