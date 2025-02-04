Ege Denizi'nde 5.2'lik deprem

Ege Denizi'nde peş peşe meydana gelen depremlerin ardından 5.2 büyüklüğünde yeni bir deprem yaşandı.

AFAD'dan yapılan açıklamada depremin saat 16.04'te meydana geldiği kaydedilirken derinliğinin 7 kilometre olduğu açıklandı.

Bu depremden yaklaşık yarım saat önce yine Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

28 OCAK'TAN BU YANA 600'E YAKIN DEPREM

Ege Denizi'nde 28 Ocak'tan bugüne kadar 600'e yakın sarsıntı kaydedildi.

Deprem fırtınası şeklinde gelişen bu aktivite sonucunda 1-2 arası 100, 2-3 arası 255, 3-4 arası 182 ve 4-5 arası 33 deprem meydana geldi.