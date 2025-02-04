Ege Denizi'nde 5.2'lik deprem
Ege Denizi'nde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak: Haber Merkezi
Ege Denizi'nde peş peşe meydana gelen depremlerin ardından 5.2 büyüklüğünde yeni bir deprem yaşandı.
AFAD'dan yapılan açıklamada depremin saat 16.04'te meydana geldiği kaydedilirken derinliğinin 7 kilometre olduğu açıklandı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 4, 2025
Büyüklük:5.2 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-02-04
Saat:16:04:13 TSİ
Enlem:36.55194 N
Boylam:25.6475 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/KSuAwDDNsD@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Bu depremden yaklaşık yarım saat önce yine Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.
28 OCAK'TAN BU YANA 600'E YAKIN DEPREM
Ege Denizi'nde 28 Ocak'tan bugüne kadar 600'e yakın sarsıntı kaydedildi.
Deprem fırtınası şeklinde gelişen bu aktivite sonucunda 1-2 arası 100, 2-3 arası 255, 3-4 arası 182 ve 4-5 arası 33 deprem meydana geldi.