Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem
AFAD'ın aktardığına göre, Ege Denizi'nde saat 14.26'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği, 5,39 kilometre olarak ölçüldü.
Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem yaşandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depreme ilişkin verileri paylaştı.
Buna göre, saat 14.26'da Ege Denizi'nde büyüklüğü 5 olan bir deprem meydana geldi.
Verilere göre, depremin derinliği 5,39 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 3, 2025
Büyüklük:5.0 (Mw)
Yer:Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) - [253.43 km] Datça (Muğla)
Tarih:2025-06-03
Saat:14:26:30 TSİ
Enlem:35.0125 N
Boylam:25.54889 E
Derinlik:5.39 km
Detay:https://t.co/xsCv7Od3hJ@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi