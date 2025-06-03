Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem yaşandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depreme ilişkin verileri paylaştı.

Buna göre, saat 14.26'da Ege Denizi'nde büyüklüğü 5 olan bir deprem meydana geldi.

Verilere göre, depremin derinliği 5,39 kilometre olarak ölçüldü.