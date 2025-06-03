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Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem

AFAD'ın aktardığına göre, Ege Denizi'nde saat 14.26'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği, 5,39 kilometre olarak ölçüldü.

Güncel
  • 03.06.2025 14:44
  • Giriş: 03.06.2025 14:44
  • Güncelleme: 03.06.2025 14:55
Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: AA

Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem yaşandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depreme ilişkin verileri paylaştı.

Buna göre, saat 14.26'da Ege Denizi'nde büyüklüğü 5 olan bir deprem meydana geldi.

Verilere göre, depremin derinliği 5,39 kilometre olarak ölçüldü.

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