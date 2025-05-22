Ege Denizi'nde 6.0 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde saat 06:19'da 6.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi'nde 6.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Saat 06:19'da meydana gelen depremin derinliği 17.7 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 22, 2025
Büyüklük:6.0 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-05-22
Saat:06:19:36 TSİ
Enlem:35.80528 N
Boylam:25.95361 E
Derinlik:17.7 km
Detay:https://t.co/hRU3B4Y2Sg@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
OKAN TÜYSÜZ: 5 ŞİDDETİNE KADAR ARTÇILAR OLABİLİR
NTV yayına bağlanan Prof. Dr. Okan Tüysüz, 6 şiddetindeki depremin ardından 5 şiddetine kadar artçılar olabileceğini söyledi.