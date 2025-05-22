Ege Denizi'nde 6.0 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi'nde 6.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 06:19'da meydana gelen depremin derinliği 17.7 kilometre olarak ölçüldü.

OKAN TÜYSÜZ: 5 ŞİDDETİNE KADAR ARTÇILAR OLABİLİR

NTV yayına bağlanan Prof. Dr. Okan Tüysüz, 6 şiddetindeki depremin ardından 5 şiddetine kadar artçılar olabileceğini söyledi.