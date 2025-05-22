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Ege Denizi'nde 6.0 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde saat 06:19'da 6.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Güncel
  • 22.05.2025 07:11
  • Giriş: 22.05.2025 07:11
  • Güncelleme: 22.05.2025 07:13
Ege Denizi'nde 6.0 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi'nde 6.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 06:19'da meydana gelen depremin derinliği 17.7 kilometre olarak ölçüldü.

OKAN TÜYSÜZ: 5 ŞİDDETİNE KADAR ARTÇILAR OLABİLİR

NTV yayına bağlanan Prof. Dr. Okan Tüysüz, 6 şiddetindeki depremin ardından 5 şiddetine kadar artçılar olabileceğini söyledi.

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