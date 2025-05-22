Ege Denizi'nde 6 büyüklüğünde deprem: Hasar tespiti paylaşıldı

Yunanistan'ın Girit Adası açıklarında saat 06.19'da 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Muğla'ya yaklaşık 180 kilometre mesafede bulunan 6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Merkez üssü Girit Adası'nın 79 kilometre kuzeydoğusu olan depremin 63,7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'in haberine göre, Girit Adası'nın Kandiye ilçesindeki neoklasik yapıda deprem nedeniyle kısmi hasar tespit edildi.

Ada'nın Yeni Halikarnas bölgesinde de 2 ilkokuldaki sıvaların dökülmesi sebebiyle okul müdürünün kararıyla hasar tespiti tamamlanana kadar öğrenciler binalardan uzaklaştırıldı.

Ada'daki Terça-Mirtos kara yolu, toprak kayması yüzünden trafiğe kapatıldı.

Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Yannis Kefaloyanis'in bugün Yunanistan Deprem Koruma ve Planlama Örgütü (OASP) Başkanı, deprem uzmanı Prof. Dr. Efthimis Lekkas ile incelemelerde bulunmak üzere Ada'ya gitmesi bekleniyor.