Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Ege Denizi'nde 8 Türk mürettebatın da bulunduğu kargo gemisi battı

Yunanistan basınına göre, Arnavutluk'tan Ukrayna'ya 8 bin ton soda taşıyan geminin Ege Denizi'ndeki Andre Adası açıklarında sabah saatlerinde kayalıklara çarptı. Gemide bulunan 8 Türk ve bir Azerbaycanlıdan oluşan mürettebatın kurtulduğu ifade edildi.

Güncel
  • 06.05.2026 10:02
  • Giriş: 06.05.2026 10:02
  • Güncelleme: 06.05.2026 10:13
Kaynak: AA
Ege Denizi'nde 8 Türk mürettebatın da bulunduğu kargo gemisi battı
Fotoğraf: AA / Arşiv

Ege Denizi'nde 8'i Türk 9 mürettebatın bulunduğu kargo gemisinin battığı belirtildi.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'in haberinde, Ege Denizi'ndeki Andre Adası açıklarında sabah saatlerinde kargo yüklü geminin kayalıklara çarptığı kaydedildi.

Haberde, Arnavutluk'tan Ukrayna'ya 8 bin ton soda taşıyan geminin battığı bilgisi yer aldı.

Vanuatu bayrağı taşıyan gemideki 8 Türk ve bir Azerbaycanlıdan oluşan mürettebatın kurtulduğu ifade edilen haberde, Yunanistan Sahil Güvenlik birimlerinin mürettebatı Andre Adası'na götürdüğü belirtildi.

BirGün'e Abone Ol