Ege Denizi'nde art arda depremler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde art arda depremler yaşandı.

AFAD'ın aktardığına göre saat 11:47'de 4.3 büyüklüğünde daha sonra ise saat 12:57'de de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

4.3 büyüklüğündeki depremin, yerin 8.68 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

4.2 büyüklüğündeki ikinci depremin ise yerin 16.83 kilometre derinliğinde meydana geldiği kaydedildi.