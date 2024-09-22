Ege Denizi'nde art arda depremler
AFAD'ın aktardığına göre, Ege Denizi'nde saat 11.47'de 4,3 büyüklüğünde; saat 12:57'de 4,2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.
Kaynak: Haber Merkezi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde art arda depremler yaşandı.
AFAD'ın aktardığına göre saat 11:47'de 4.3 büyüklüğünde daha sonra ise saat 12:57'de de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
4.3 büyüklüğündeki depremin, yerin 8.68 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 22, 2024
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2024-09-22
Saat:12:57:14 TSİ
Enlem:39.9925 N
Boylam:24.03639 E
Derinlik:16.83 km
Detay:https://t.co/6angbn0bS8@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
4.2 büyüklüğündeki ikinci depremin ise yerin 16.83 kilometre derinliğinde meydana geldiği kaydedildi.