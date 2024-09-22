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Ege Denizi'nde art arda depremler

AFAD'ın aktardığına göre, Ege Denizi'nde saat 11.47'de 4,3 büyüklüğünde; saat 12:57'de 4,2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Güncel
  • 22.09.2024 13:45
  • Giriş: 22.09.2024 13:45
  • Güncelleme: 22.09.2024 13:54
Kaynak: Haber Merkezi
Ege Denizi'nde art arda depremler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde art arda depremler yaşandı.

AFAD'ın aktardığına göre saat 11:47'de 4.3 büyüklüğünde daha sonra ise saat 12:57'de de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

4.3 büyüklüğündeki depremin, yerin 8.68 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

4.2 büyüklüğündeki ikinci depremin ise yerin 16.83 kilometre derinliğinde meydana geldiği kaydedildi.

Ege Denizinde 4,3 büyüklüğünde deprem
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