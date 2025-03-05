Ege Denizi'nde artan sismik hareketlilik: 12 binden fazla deprem kaydedildi

Ege Denizi'nde meydana gelen sismik hareketlilik nedeniyle Yunan adalarında sokaklar ıssız hale gelirken halk, olası büyük bir depreme karşı endişe içinde bekleyişini sürdürüyor.

Dünyanın en çok ziyaret edilen turizm noktalarından biri olan Santorini'de art arda yaşanan sarsıntılar belirsizliği artırırken günlük yaşam da bu tedirgin atmosferden etkileniyor.

Yunanistan Sismoloji Enstitüsüne göre, son haftalarda 12 binden fazla depremin kaydedildiği Ege Denizi'ndeki sarsıntıların bazıları 5 büyüklüğünü aştı.

Depremler, özellikle Yamurgi ve Santorini başta olmak üzere, çevredeki adalarda da hissediliyor.

Uzmanlar, bu hareketliliğin olağan sismik faaliyetlerden kaynaklanabileceğini belirtse de halk arasında büyük bir depremin habercisi olabileceği yönünde kaygı oluşuyor.

Kış aylarında zaten daha sakin olan Yamurgi ve Santorini, sarsıntılar nedeniyle daha da ıssız bir hale gelirken halkın bir kısmı evlerinden çıkmamayı tercih ediyor.

TURİZMCİLER TEDİRGİN

Ana geçim kaynağı turizm olan Santorini ve Yamurgi'de, kış mevsiminde nispeten yoğunluk yaşanmasa da otel sahipleri ve işletmeciler yaz sezonu için endişeleniyor. Son dönemde Santorini'de artan rezervasyon iptalleri ada ekonomisini olumsuz etkilerken yetkililer, turizm sektörünün bu süreçten minimum zarar görmesi için çeşitli teşvikler ve destekler üzerinde çalışıyor.

BÜYÜK YIKIMA NEDEN OLMUŞTU

Yamurgi Adası'nda en büyük felaketlerden biri, 1956 yılında yaşanan 7.7 büyüklüğündeki deprem olmuştu. Bu depremin ardından meydana gelen ve 30 metreye kadar yükselen dalgalar, kıyı kesimlerde büyük yıkıma neden olmuş, bölgeyi uzun yıllar etkileyen bir travmaya yol açmıştı. Bugün artan sarsıntılar, halkın hafızasında o felaketi canlandırıyor.

Santorini, antik çağlardan bu yana aktif volkanik bölge olarak biliniyor. Milattan önce 1600'lü yıllarda meydana gelen devasa patlama, yalnızca adanın coğrafyasını değil, aynı zamanda Akdeniz’deki pek çok uygarlığın kaderini de değiştirdi. O dönemde Minos Uygarlığı'nın çöküşüne neden olduğu düşünülen bu patlama, Santorini'yi bugünkü yarım ay şeklindeki yapısına kavuşturdu.

LAV HAREKETLİLİĞİ VE GAZ ÇIKIŞLARI İZLENİYOR

Son yıllarda, özellikle 2011 ve 2012 yıllarında bölgede artan sismik hareketlilik, bilim insanlarını yeniden alarma geçirmişti. O dönemden bu yana aralıklarla küçük çaplı depremler yaşansa da özellikle ocak ayından itibaren depremlerin sıklığı ve büyüklüğünde kayda değer yükseliş görülmesi, bölgedeki volkanik aktivitenin artabileceği endişelerini beraberinde getiriyor.

En son 1950'lerde aktif hale gelen yanardağ, 6,9 büyüklüğünde bir depreme ve büyük bir tsunamiye neden olmuştu. Jeologlar, lav hareketliliği ve gaz çıkışlarını izleyerek olası bir patlamaya dair ipuçlarını değerlendirmeye çalışıyor.

Hükümet, bölgedeki yapıların dayanıklılığını kontrol etmek ve büyük bir depreme karşı acil durum planlarını devreye sokmak için çalışmalarına devam ediyor.