Ege Denizi'nde bir deprem daha

Ege Denizi'nde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.46'da merkez üssü Ege Denizi olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

28 OCAK'TAN BU YANA 600'E YAKIN DEPREM

Ege Denizi'nde 28 Ocak'tan bugüne kadar 600'e yakın sarsıntı kaydedildi.

Deprem fırtınası şeklinde gelişen bu aktivite sonucunda 1-2 arası 100, 2-3 arası 255, 3-4 arası 182 ve 4-5 arası 33 deprem meydana geldi.