Ege Denizi'nde deniz suyu sıcaklığı arttı: Yüzme sezonu 11 gün uzadı

Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Bodrum Denizcilik Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Tuncay Kuleli'nin yürüttüğü ve 2008-2025 yıllarını kapsayan uydu verileri analizinde, Ege Denizi'nde deniz suyu sıcaklığının küresel ortalamanın üzerinde arttığı ortaya çıktı. Copernicus uydu programından elde edilen 6 bin 452 günlük sıcaklık verisiyle hazırlanan haritalar, bazı bölgelerin 'kızıl alarm' verdiğini gösterdi. Araştırmaya göre, Ege kıyılarında yüzme sezonu son 18 yılda yaklaşık 11 gün uzadı.

MSKÜ Bodrum Denizcilik Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Kuleli, 2008-2025 yıllarını kapsayan uydu verileri analizi yaptı. 18 yıllık uydu verileri inceleyerek hazırlanan analizde, Ege Denizi genelinde her 10 yılda ortalama 0,55 santigrat derecelik bir artış olduğu belirlendi. Trakya kıyıları ve Kuzey Ege'nin bazı bölgelerinde ise bu oran 0,09 santigrat derecenin üzerine çıkarak, on yılda yaklaşık 1 santigrat derece artışa işaret etti. Bu oran, küresel ortalamanın çok üzerinde bulundu. Kiklad Adaları çevresinde ise ısınmanın daha ılımlı seyrettiği kaydedildi.

YÜZME SEZONU 11 GÜN UZADI

Araştırmanın günlük yaşama yansıyan en önemli sonucu yüzme sezonundaki değişim oldu. Analize göre, sezon başlangıcında belirgin değişim görülmezken, bitişi her yıl ortalama 0,64 gün ileriye kaydı. Böylece 2008-2025 arasında toplamda yaklaşık 11 gün uzama yaşandı. Prof. Dr. Tuncay Kuleli, "Bu artık soyut bir iklim modeli değil, tatil planlarımızı, kıyısal ekonomiyi ve ekolojik dengeyi doğrudan etkileyen somut bir gerçek. Bir yandan sonbahar turizmi için yeni fırsatlar doğuyor gibi görünse de, diğer yandan deniz canlılarının biyolojik ritimlerinin bozulduğuna ve ekosistemin ciddi bir stres altına girdiğine tanıklık ediyoruz" dedi. (DHA)

