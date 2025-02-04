Ege Denizi'nde deprem fırtınası: 5 büyükşehir belediye başkanından acil toplantı kararı

Ege Denizi'ndeki Santorini Adası çevresinde ardı ardına gelen yüzlerce sarsıntı hem Yunanistan’da hem de Türkiye’de panik haline neden oldu.

Yaşanan depremler sonrası Muğla, Aydın, Denizli, Manisa ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanları İzmir’de CHP Yerel Yönetimler ve Dirençli Kentlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek koordinesinde acil durum toplantısı düzenliyor.

AÇIKLAMA YAPACAKLAR

Ege Denizi’ndeki Kiklad Adaları bölgesinde 28 Ocak’tan beri yoğunlaşan sismik aktivite ve meydana gelen yaklaşık 600 deprem nedeniyle Muğla, Aydın, İzmir, Manisa ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanları durum değerlendirmesi yapacak.

Ege Bölgesi’nin en büyük kentlerinin 5 Büyükşehir Belediye Başkanı Acil Durum Toplantısı için bugün yapılacak toplantı sonrası saat 15.00’da açıklama yapılacak.