Ege Denizi'nde fırtına uyarısı

Ege Denizi'nde yarın fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, fırtınaya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren kuzeyden başlayıp, öğlen saatlerinde Orta Ege'de güney ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın perşembe günü gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması gerekiyor.