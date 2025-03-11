Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Ege Denizi'nde fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege Denizi'nde rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren başlayıp perşembe günü gece saatlerine kadar süreceğini duyurdu.

Güncel
  • 11.03.2025 13:41
  • Giriş: 11.03.2025 13:41
  • Güncelleme: 11.03.2025 13:43
Ege Denizi'nde fırtına uyarısı
Fotoğraf: AA

Ege Denizi'nde yarın fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, fırtınaya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren kuzeyden başlayıp, öğlen saatlerinde Orta Ege'de güney ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın perşembe günü gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması gerekiyor.

BirGün'e Abone Ol