Ege Denizi'nde üst üste depremler!
Ege Denizi'nde 4.7, 3.6, 3.6, 3.5 ,4.4, 4.3, 4.2 ve 4.1 büyüklüğünde peş peşe depremler meydana geldi. Yunanistan'ın Santorini Adası'nda son dönemde artan sismik hareketlilik nedeniyle bazı kapalı alanlarda etkinlikler iptal edildi ve yarın okullarda eğitime 1 gün ara verildi.
Ege Denizi'nde üst üste depremler meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde 4.7 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini açıkladı.
AFAD'ın aktardığına göre deprem, saat 10.22'de meydana geldi.
Depremin, Muğla'nın Bodrum ilçesine 171,26 kilometre mesafede olduğu ve 6,64 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 2, 2025
Büyüklük:4.7 (Mw)
Yer:Ege Denizi, Aniye Adası (İos) - [171.26 km] Bodrum (Muğla)
Tarih:2025-02-02
Saat:10:22:05 TSİ
Enlem:36.67861 N
Boylam:25.3825 E
Derinlik:6.64 km
Detay:https://t.co/rdMC0RuxEc@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Ege Denizi'inde ikinci deprem saat 11.37'de meydana geldi. 3.6 büyüklüğünde yaşanan depremin derinliği 9.74 kilometre oldu.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 2, 2025
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Ege Denizi, Santurin Adası (Thira) - [177.36 km] Bodrum (Muğla)
Tarih:2025-02-02
Saat:11:37:04 TSİ
Enlem:36.46972 N
Boylam:25.38861 E
Derinlik:9.74 km
Detay:https://t.co/9IvvC5cufi@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Ege Denizi'nde saat 12.14'te bir deprem daha yaşandı. 3.6 büyüklüğünde meydana gelen depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 2, 2025
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-02-02
Saat:12:14:22 TSİ
Enlem:36.63 N
Boylam:25.52556 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/xdE1wAlPPv@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Ege Denizi'nde saat 12.26'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 2, 2025
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-02-02
Saat:12:26:24 TSİ
Enlem:36.65944 N
Boylam:25.62 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/6FHiOZXB4d@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Ege Denizi'nde saat 14.04'te 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremin derinliği 7.2 kilometre olarak kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 2, 2025
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-02-02
Saat:14:04:03 TSİ
Enlem:36.37083 N
Boylam:24.64056 E
Derinlik:7.2 km
Detay:https://t.co/zkp8DXYwjw@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Ege Denizi'nde saat 14.41'de 4.3 büyüklüğünde 14.53'te ise 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 2, 2025
Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-02-02
Saat:14:41:28 TSİ
Enlem:36.62694 N
Boylam:25.66917 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/a1myaxPl4r@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 2, 2025
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-02-02
Saat:14:53:46 TSİ
Enlem:36.64472 N
Boylam:25.71 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/Jk9S0kCxKX@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
AFAD, Ege Denizi'nde saat 15.10'da bir deprem daha meydana geldiğini açıkladı. Depremin büyüklüğü 4.1 olarak kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 2, 2025
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-02-02
Saat:15:10:10 TSİ
Enlem:36.70806 N
Boylam:25.665 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/uxJEZHG6X4@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
YUNANİSTAN'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ
Yunanistan'ın Santorini Adası'nda son dönemde artan sismik hareketlilik nedeniyle bazı kapalı alanlarda etkinlikler iptal edildi ve yarın okullarda eğitime 1 gün ara verildi.
Santorini Adası Belediyesi Meclisinin düzenlediği olağanüstü toplantıda, son dönemde Ada'da artan sismik hareketlilik nedeniyle tedbir alınması kararı alındı.
Bu çerçevede Ada'da bugün ve yarın belediyeye ait kapalı alanlarda düzenlenmesi planlanan her türlü etkinlik ve toplantı iptal edildi.
Tedbirler kapsamında, yarın için kreşlerde, ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi.
Kararda, vatandaşların Amudi ve Paleo Limena (Eski Liman) bölgelerinde bulunmaktan da kaçınması istendi.