Ege Denizi'nde üst üste depremler!

Ege Denizi'nde üst üste depremler meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde 4.7 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini açıkladı.

AFAD'ın aktardığına göre deprem, saat 10.22'de meydana geldi.

Depremin, Muğla'nın Bodrum ilçesine 171,26 kilometre mesafede olduğu ve 6,64 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Ege Denizi'inde ikinci deprem saat 11.37'de meydana geldi. 3.6 büyüklüğünde yaşanan depremin derinliği 9.74 kilometre oldu.

Ege Denizi'nde saat 12.14'te bir deprem daha yaşandı. 3.6 büyüklüğünde meydana gelen depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.

Ege Denizi'nde saat 12.26'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı.

Ege Denizi'nde saat 14.04'te 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremin derinliği 7.2 kilometre olarak kaydedildi.

Ege Denizi'nde saat 14.41'de 4.3 büyüklüğünde 14.53'te ise 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD, Ege Denizi'nde saat 15.10'da bir deprem daha meydana geldiğini açıkladı. Depremin büyüklüğü 4.1 olarak kaydedildi.

YUNANİSTAN'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Yunanistan'ın Santorini Adası'nda son dönemde artan sismik hareketlilik nedeniyle bazı kapalı alanlarda etkinlikler iptal edildi ve yarın okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

Santorini Adası Belediyesi Meclisinin düzenlediği olağanüstü toplantıda, son dönemde Ada'da artan sismik hareketlilik nedeniyle tedbir alınması kararı alındı.

Bu çerçevede Ada'da bugün ve yarın belediyeye ait kapalı alanlarda düzenlenmesi planlanan her türlü etkinlik ve toplantı iptal edildi.

Tedbirler kapsamında, yarın için kreşlerde, ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi.

Kararda, vatandaşların Amudi ve Paleo Limena (Eski Liman) bölgelerinde bulunmaktan da kaçınması istendi.