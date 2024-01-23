Ege Denizi'nin kuzeyi için 'fırtına' uyarısı

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi Müdürlüğü, Ege Denizi'nin kuzeyinde yarın sabah saatlerinden itibaren fırtınanın etkili olabileceğini bildirdi.

Ege Denizi'nin kuzey kesimlerinde yarın (24 Ocak Çarşamba) fırtınanın etkili olması bekleniyor.

Fırtınanın sabah saatlerinden itibaren etkisini göstereceği belirtildi.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi Müdürlüğü, rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren Ege Denizi'nin kuzey yönünden 6 ile 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi.

Fırtınanın aynı gün akşam saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği de belirtildi.