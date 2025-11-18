Ege Denizi'nin Yunanistan açıklarında 4,8 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Ege Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini açıkladı. Verilen koordinata göre deprem, Yunanistan açıklarında oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü, Deprem Dairesi Başkanlığı Ege denizinde 4.8 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini bildirdi.

Saat 00.04'te meydana gelen deprem yerin 7 km derinliğinde oluştu.