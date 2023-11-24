Ege Denizi’nde fırtına bekleniyor

Ege Denizi’nde yarın sabah saatlerinden itibaren rüzgarın fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji’den yapılan açıklamada, “Ege Denizi’nde rüzgarın, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatıdan, Pazar günü (26.11.2023) ilk saatlerden itibaren batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, Pazar günü (26.11.2023) akşam saatlerinden sonra etkisini azaltması beklenmektedir. Beklenen fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara (Deniz ulaşımında aksamalar v.b.)karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.