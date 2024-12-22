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Ege Denizi’nde fırtına bekleniyor

Ajans Haberleri
  • 22.12.2024 17:47
  • Giriş: 22.12.2024 17:47
  • Güncelleme: 22.12.2024 17:47
Kaynak: İHA
Ege Denizi’nde fırtına bekleniyor

Ege Denizi’nde yarı öğle saatlerinden başlamak üzere rüzgarın fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji’den yapılan açıklamada, “Ege’de rüzgarın, pazartesi günü (23.12.2024) kuzeyinde öğle saatlerinden itibaren, güneyinde akşam saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın salı günü (24.12.2024) sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir” denildi.

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