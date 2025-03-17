Ege Denizi’nde fırtına uyarısı

Ege Denizi’nde rüzgarın yarın akşam saatlerinden itibaren fırtına şeklinde esmesi beklenirken, meteoroloji fırtına konusunda uyarılarda bulundu.



Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamada, "Güney Ege’de rüzgârın, yarın (Salı) akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın Perşembe (20.03.2025) günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir" ifadelerine yer verilerek vatandaşların herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları için dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyarılarda bunuldu.