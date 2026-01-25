Ege Denizinde fırtına uyarısı

(İZMİR) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın Ege Denizi’nde fırtına uyarısı yaptı. Fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksamaların olabileceği kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İzmir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Ege Denizi için kuvvetli fırtına uyarısı yaptı. Kurum tarafından yapılan açıklamaya göre, rüzgarın yarın (Pazartesi) ilk saatlerden itibaren güney ve güneydoğu, zamanla güneybatı yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde (50–75 km/saat) fırtına, yer yer 7 ila 9 kuvvetinde (75–90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Fırtınanın, aynı gün gece saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi öngörülürken, uyarının yarın saat 01.00 ile 23.30 arasında geçerli olduğu bildirildi.

Meteoroloji, fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşanabileceği konusunda uyarıda bulunuldu.