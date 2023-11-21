Ege Denizi’nin güneyinde fırtına bekleniyor
Kaynak: İHA
Ege Denizi’nin güneyinde yarın öğle saatlerinden itibaren rüzgarın fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Meteoroloji’den yapılana açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Güney Ege’nin güneyinde rüzgarın yarın (22.11.2023 Çarşamba) öğle saatlerinden itibaren güney ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, aynı gün (Çarşamba) gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Beklenen fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara (Deniz ulaşımında aksamalar v.b.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."
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