Ege Ekoloji Kervanı'ndan ekolojik yıkıma karşı mücadeleyi büyütme çağrısı

Ege Çevre ve Kültür Platformu’nun (EGEÇEP) düzenlediği Ege Ekoloji Kervanı, 14–16 Kasım’da İzmir, Uşak, Manisa, Aydın ve Muğla’da ekolojik talan alanlarını ziyaret etti. Kervan, maden projelerinin susuzluğu büyüttüğü Murat Dağı’ndan, turizm rantıyla tehdit edilen Efes’e; OSB ve JES baskısı altındaki Söke Ovası’ndan sömürge madenciliğinin hedefindeki Pınarcık ve Bafa köylerine uzanan hatta dayanışma eylemleri yaptı. Son durak İkizköy oldu; köylüler Akbelen’deki mücadeleyi sürdürdüklerini vurgulayarak “Bir tek zeytini de söktürmeyeceğiz” dedi.

EGEÇEP’in 20. yılı kapsamında düzenlediği kervan boyunca yaşam savunucuları bölgedeki ekolojik tahribatı yerinde inceledi ve yerel direnişlerle bir araya geldi. Yolculuk, İstanbul’da sokak ortasında dövülerek katledilen gazeteci ve ekoloji aktivisti Hakan Tosun’a adandı.

Kervan 15 Kasım’da Uşak’ta Murat Dağı Yok Olmasın Platformu tarafından karşılandı. Yaşam savunucuları yaptıkları açıklamada Uşak ve çevre havzalarında büyüyen susuzluğun temel nedeninin maden politikaları olduğunu söyledi. Kamuoyunda “işgal yasası” olarak bilinen Maden Yasası’nın Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesini isteyen yaşam savunucuları “Murat Dağı’nı madenciliğe kapalı alan ilan ettireceğiz” dedi.

Kervan, Efes Antik Kenti önünde “karşılama alanı” adıyla kurulmak istenen turistik işletmenin kültürel mirasa vereceği zarara da dikkat çekti. Yaşam savunucuları projeyi turizm rantı odaklı ve arkeolojik değerlere aykırı bir girişim olarak değerlendirdi.

TEK ZEYTİNİ SÖKTÜRMEYECEĞİZ

Aydın Söke’de kervanı Hükümet Meydanı’nda karşılayan Söke Çevre Platformu, Söke Ovası’nın plansız şekilde organize sanayi bölgelerine verilmesinin yarattığı tahribatı anlattı. Yaşam savunucuları, “Büyük Menderes Nehri Murat Dağı’ndan Söke Dalyan’a kadar artık zehir akıtmakta” dedi. Bölgede kurulan sanayilerin ve jeotermal projelerinin su kaynaklarını hızla tükettiği belirtildi.

Muğla’nın Pınarcık ve Bafa köylerinde Ilbıra Dağları ve Latmos’ta süren madencilik faaliyetleri de kervanın gündemindeydi. Köylüler maden kamyonlarının köy içinden geçmesi nedeniyle yoğun toz ve gürültüye maruz kaldıklarını anlattı. Kamyonların hayvanları ezdiğini, su kanallarını patlattığını ve çocuklar için ciddi bir tehlike oluşturduğunu ifade eden köylüler “Madeni de kamyonları da istemiyoruz” dedi. Zeytinlikleri tehdit eden yeni bir maden girişiminin de gündemde olduğu hatırlatıldı.

Kervan İkizköy’de sona erdi. Limak’ın işlettiği Yeniköy–Kemerköy Termik Santralleri için Akbelen Ormanı ve zeytinliklerin yok edilmesine tepki gösteren köylüler “Köylünün geçim kaynağı zeytin. Bu insanlar nereye gidecek? Hayatları söndürüyorsunuz” dedi. İkizköylüler mücadeleden vazgeçmeyeceklerini vurgulayarak “Bundan sonra bir tek zeytini de söktürmeyeceğiz, toprağımızı da vermeyeceğiz” ifadesini kullandı.