Ege Film Festivali başlıyor

1.Ege Film Festivali, 11 ve 12 Ekim tarihlerinde Karabağlar Yıldız Kenter Kültür Merkezi’nde, 13 Ekim’de ise Kültürpark Gençlik Tiyatrosu'nda sinemaseverlerle buluşacak.

Festivalin ana temaları olan kent, doğa ve iletişim üzerine belgesel ve kısa filmler festivalde izleyicilere sunulacak. Festivalin amacı, film dünyasına yeni yetenekler kazandırmak ve sinema üretimlerini halkla buluşturmak.

Ayrıca 11 Ekim’de yapılacak olan açılış töreninde festivalin finaline kalmaya hak kazanan yönetmenlerle izleyicileri buluşturan söyleşiler de gerçekleştirilecek. 13 Ekim’de düzenlenecek olan ödül töreninde ise kazanan filmlere ödülleri verilecek.

Finale kalan filmleri belirleyen ön jüri, sinema araştırmacısı Ece Yirmibeş, sinema yazarı Hayri Çölaşan ve Handan Acar’dan oluşuyor. Festivalin kazananlarını belirleyen ana jüri ise, akademisyen, yazar ve yönetmen Sevcan Sönmez, akademisyen Alev Fatoş Parsa, film ve fotoğraf sanatçısı Hazal Orhon ve araştırma görevlisi Sertaç Koyuncu’dan oluşuyor.

FESTİVAL EGE’DE DEVAM EDECEK

Festivalin koordinatörlüğünü üstlenen ve aynı zamanda ön jüride de bulunan Handan Acar, BirGün’e yaptığı açıklamada, “Bu kadar yüksek bir katılım beklemiyorduk. Yurtdışına kapalı olmamıza rağmen yurtdışından bile katılım oldu. Özellikle belgesel dalında çok fazla katılım gerçekleşti” dedi.

Katılımcıların kent, doğa, iletişim temalarına uygun eserlerle başvurduğunu aktaran Acar, “Belgesel dalında doğa teması yoğunluklu. Gerçekten çok uğraşılarak çekimler yapılmış ve tema, doğanın elden gittiği düşünülerek çok iyi işlenmiş. Katılımcılar inanılmaz bir özveriyle çalışmışlar ve gerçekten çok iyi belgeseller ortaya çıkmış. Filmde ise daha çok iletişim teması işlenmiş. Filmlerde insanlar arasındaki iletişimsizlik üzerinde durulmuş. Öte yandan animasyonlarımız da var. Benim umduğumun kat kat üstünde bir performans oldu” diye konuştu.

Seyircileri keyifli bir festivalin beklediğini aktaran Acar, “İlk üç günü burada geçireceğiz, ardından bütün Ege'ye yayılacağız. Sadece İzmir’de değil, Ege’nin farklı illerinde de gösterimler ve söyleşiler gerçekleşecek” ifadelerini kullandı.

FİNALİSTLER BELLİ

Finale kalan ve izleyicilerin karşısına çıkacak olan filmler ise şöyle:

Belgesel dalı:

Dönüşüm: Bornova Sokağı

Muapbet

Burası Son Durak: Ankara’nın Başkenti

Buzda Değil Tuzda Balık

Yaren

Karanlık Bölge

Şarap Rengi Deniz

Tenekeli

Kurmaca dalı:

Meryem

Hayallerim ve Kavgam

Fotoğraf

Eksi Bir

Benim de

Teamül

Satışçının Bir Günü

Kabuk

Deneysel dalı:

Kota

My Nature

Canlandırma dalı:

Magus Baba’nın Mavi Maymunu

Sessiz Yol