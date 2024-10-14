Ege Film Festivali’nde ödüller belli oldu

1. Ege Film Festivali, 11 ve 12 Ekim tarihlerinde Karabağlar Yıldız Kenter Kültür Merkezi’nde, 13 Ekim’de ise Kültürpark Gençlik Tiyatrosu'nda sinemaseverlerle buluştu.

Festivalin ana temaları olan kent, doğa ve iletişim üzerine belgesel ve kısa filmler festivalde izleyicilere sunuldu.

Ege Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alev Fatoş Parsa, Film ve Fotoğraf Sanatçısı Hazal Orhon, Yönetmen Hilmi Etikan, Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü Araş. Gör. Sertaç Koyuncu, Yaşar Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Çizgi Film ve Animasyon Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sevcan Sönmez’den oluşan jüri üyeleri ödül alan filmleri belirledi.

Festivalde muhabirimiz Aycan Karadağ’ın yönetmenliğini üstlendiği Dönüşüm Bornova Sokağı belgesel filmine jüri özel ödülü verildi.

Festivalde ödül alan filmler ise şöyle:

*Kurmaca Dalı En İyi Film Ödülü

Eksi Bir / 2024 / Kurmaca / Ömer Ferhat Özmen / 00:14:47

*Belgesel Dalı En İyi Film Ödülü

Şarap Rengi Deniz / 2024 / Belgesel / Nefin Dinç / 00:43:00

*Canlandırma Dalı En İyi Film Ödülü

Sessiz Yol / 2023 / Canlandırma / Merve Çirişoğlu / 00:08:00

*Deneysel Dalı En İyi Film Ödülü

Kota / 2023 / Deneysel / Serdal Altun / 00:05:36

*Jüri Özel Ödülü

Dönüşüm: Bornova Sokağı / 2024 / Belgesel / Aycan Karadağ, İbrahim Kucuş / 00:19:58