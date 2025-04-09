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Ege için fırtına uyarısı

Meteoroloji, Ege'nin güneyi için fırtına uyarısında bulundu. Fırtınanın yarın gece saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Güncel
  • 09.04.2025 14:04
  • Giriş: 09.04.2025 14:04
  • Güncelleme: 09.04.2025 14:07
Kaynak: AA
Ege için fırtına uyarısı
Fotoğraf: AA

Ege'nin güneyi için fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın yarın Güney Ege (Marmaris-Kaş) açıklarında öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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